Ночью в центре Нижнего Тагила подожгли автомобиль Kia Spectra
Сегодня, 14:42ПроисшествияФото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
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23 мая около четырех часов утра в Нижнем Тагиле во дворе дома на улице Ломоносова, 16 загорелся автомобиль Kia Spectra, причиной возгорания стал поджог, сообщили TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пожар начался из салона автомобиля, площадь распространения огня составила четыре квадратных метра. На место происшествия выезжали четыре сотрудника МЧС на двух единицах спецтехники.
Автомобиль сгорел полностью, его владелец устанавливается.
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