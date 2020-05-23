СК установил личности ещё двух подозреваемых по делу о реабилитации нацизма

Жители Казани Мухаммед Эль-Айюби и Перми Даниил Шестаков, по версии следствия, разместили на сайте акции «Бессмертный полк» фотографии фашистов –немецкого лидера Адольфа Гитлера и изменщика Родине генерала Андрея Власова соответственно.

Сейчас по делу о реабилитации нацизма проходят шесть человек.