СК установил личности ещё двух подозреваемых по делу о реабилитации нацизма
Сегодня, 19:17ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Стали известны личности ещё двух человек, причастных к реабилитации нацизма, сообщает издание Газета.ру со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.
Жители Казани Мухаммед Эль-Айюби и Перми Даниил Шестаков, по версии следствия, разместили на сайте акции «Бессмертный полк» фотографии фашистов –немецкого лидера Адольфа Гитлера и изменщика Родине генерала Андрея Власова соответственно.
Сейчас по делу о реабилитации нацизма проходят шесть человек.
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