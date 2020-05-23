В московском «Альфа-банке» неизвестный захватил заложников

Источник агентства в экстренных службах рассказал, что террорист угрожает взорвать захваченный им офис на Земляном Валу. Злоумышленник одет в черную куртку и спортивные штаны, на лице черная маска. У него в руках желтый пакет, предположительно со взрывным устройством.