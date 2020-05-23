В московском «Альфа-банке» неизвестный захватил заложников
Сегодня, 17:28ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В одном из офисов «Альфа-банка» в Москве мужчина захватил и держит в заложниках не менее пяти человек, сообщает ТАСС.
Источник агентства в экстренных службах рассказал, что террорист угрожает взорвать захваченный им офис на Земляном Валу. Злоумышленник одет в черную куртку и спортивные штаны, на лице черная маска. У него в руках желтый пакет, предположительно со взрывным устройством.
На месте работают все экстренные службы, Росгвардия. Правоохранители ведут переговоры со злоумышленником. Рядом с местом происшествия перекрыто несколько улиц.
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