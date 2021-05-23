«Объезжают по встречной»: четыре автомобиля столкнулись в центре Екатеринбурга

Инцидент случился 23 мая на улице 8 Марта. По словам очевидцев, Porsche белого цвета вылетел на перекресток и врезался в другую машину. На место происшествия прибыли сотрудники скорой медицинской помощи, пишет Е1.
Все три ряда от Малышева в сторону «Гринвича» встали, и это, похоже, надолго. Объезжают по встречной, рассказали свидетели.
Во время ДТП травмы получила женщина, ее для осмотра доставили в машину «скорой помощи».
Напомним, 22 мая на участке автодороги между Невьянском и Режом погиб водитель отечественного внедорожника. Его пассажирка получила травмы, вылетев из машины во время столкновения.