«Объезжают по встречной»: четыре автомобиля столкнулись в центре Екатеринбурга

«Объезжают по встречной»: четыре автомобиля столкнулись в центре Екатеринбурга
«Объезжают по встречной»: четыре автомобиля столкнулись в центре Екатеринбурга
Сегодня, 16:54ПроисшествияФото: E1.RU
Массовое ДТП, в котором столкнулись четыре автомобиля, произошло в центре Екатеринбурга.

Инцидент случился 23 мая на улице 8 Марта. По словам очевидцев, Porsche белого цвета вылетел на перекресток и врезался в другую машину. На место происшествия прибыли сотрудники скорой медицинской помощи, пишет Е1.

Все три ряда от Малышева в сторону «Гринвича» встали, и это, похоже, надолго. Объезжают по встречной, рассказали свидетели.

Во время ДТП травмы получила женщина, ее для осмотра доставили в машину «скорой помощи».

Фото:E1.RU

Напомним, 22 мая на участке автодороги между Невьянском и Режом погиб водитель отечественного внедорожника. Его пассажирка получила травмы, вылетев из машины во время столкновения.

Сюжеты:
Екатеринбург
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