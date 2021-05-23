Три человека погибли во время пожара в частном доме в Красноуфимске

Инцидент случился 22 мая на улице Сосновой. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Огонь уничтожил надворные строения, кровлю и повредил чердачное перекрытие и домашнее имущество. Тушением занимались 11 человек личного состава, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу МЧС по Свердловской области. После того, как пожар был потушен, под завалами спасатели нашли тела троих людей.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, личности погибших были установлены. Это 32-летний хозяин дома, ранее судимый по части 1 статьи 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), его 59-летний родственник, судимый по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража), части 1 статьи 108 УК РСФСР (Причинение тяжкого вреда здоровью), а также 44-летняя неработающая сожительница родственника. Предварительная информация гласит, что очаг возгорания находился в одной из комнат строения.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.
Напомним, 22 мая стало известно, что в поселке Висим Горноуральского городского округа при разборе сгоревших конструкции в частном доме после пожара были найдены тела двух человек.