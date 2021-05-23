Водитель «Нивы» погиб в ДТП под Режом

Водитель отечественного внедорожника погиб на участке автодороги между Невьянском и Режом днем в субботу, 22 мая. Его пассажирка получила травмы, вылетев из машины во время столкновения.

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух внедорожников — отечественной «Нивы» и Volkswagen Tiguan произошло в 14.05 на 63 километре автодороги Невьянск — Реж. Водитель Нивы, который ехал из Режа в сторону села Липовское при осуществлении разворота на автодороге не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу Volkswagen Tiguan, который ехал со стороны Невьянска, рассказали в областном ГИБДД Е1. 69-летний водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Вместе с ним в машине находилась 62-летняя женщина. Она вылетела из машины через заднюю дверь, так как не была пристегнута ремнями безопасности. Ее доставили в больницу с различными травмами. Напомним, вечером 19 мая самосвал протаранил девять автомобилей в Первоуральске. Водитель пояснил сотрудникам ГИБДД, что его ослепило солнце. В происшествии обошлось без жертв, но пострадала женщина из автомобиля «Логан». Водителя ослепило солнце: самосвал протаранил девять машин в Первоуральске

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter