Застрявшего в песке на водоеме ВГОКа купальщика сняли спасатели в Тагиле
Сегодня, 11:05ПроисшествияФото: "Тагильский спасатель" в Instagram

Застрявшего в песке на водоеме ВГОКа купальщика сняли спасатели в Тагиле

Застрявшего в песке на середине технического водоема Высокогорского ГОКа купальщика сняли спасатели в Нижнем Тагиле.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 мая.

На помощь застрявшему на середине водоема молодому человеку пришли спасатели МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил».

Неудачливый купальщик застрял на середине водоема в песке. Спасатели оперативно выехали на место происшествия и доставили его на берег, где передали сотрудникам полиции, сообщается на странице ведомства в Instagram.

Также тагильские спасатели в этот день пришли на помощь псу, угодившему в бетонный колодец.

Напомним, вечером в субботу, 22 мая 7-летний ребенок утонул в карьере в Каменске-Уральском. Он был на водоеме с родственниками и на какое-то время остался без присмотра.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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