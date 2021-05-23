Застрявшего в песке на водоеме ВГОКа купальщика сняли спасатели в Тагиле

Сегодня, 11:05ПроисшествияФото: "Тагильский спасатель" в Instagram
Инцидент произошел в воскресенье, 22 мая.
На помощь застрявшему на середине водоема молодому человеку пришли спасатели МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил».
Неудачливый купальщик застрял на середине водоема в песке. Спасатели оперативно выехали на место происшествия и доставили его на берег, где передали сотрудникам полиции, сообщается на странице ведомства в Instagram.
Также тагильские спасатели в этот день пришли на помощь псу, угодившему в бетонный колодец.
Напомним, вечером в субботу, 22 мая 7-летний ребенок утонул в карьере в Каменске-Уральском. Он был на водоеме с родственниками и на какое-то время остался без присмотра.