Два грабителя «подарили» 2 одеяла и украли у 80-летней тагильчанки 250 тысяч

Два грабителя «подарили» 2 одеяла и украли у 80-летней тагильчанки 250 тысяч
Два грабителя «подарили» 2 одеяла и украли у 80-летней тагильчанки 250 тысяч
Сегодня, 14:52ПроисшествияФото: 1MI
Двое мужчин принесли «в подарок» два одеяла и постельное белье 80-летней пенсионерке из Нижнего Тагила и похитили у нее 250 тысяч рублей. Подозреваемые задержаны в Верхней Пышме.

В отделение полиции № 18 Нижнего Тагила обратилась 80-летняя пенсионерка. Она рассказала, что к ней домой пришли два неизвестных мужчины, которые принесли ей бесплатно в подарок два одеяла и постельное белье. Бабушка решила отблагодарить их и заплатить пять тысяч рублей. Деньги она достала из стола в комнате в присутствии злоумышленников, однако те отказались их брать.

Затем потерпевшая отправилась на кухню, а грабители остались в комнате одни. Когда мужчины ушли, тагильчанка обнаружила пропажу 250 тысяч рублей.

Проверив записи камер видеонаблюдения, сотрудники правоохранительных органов смогли установить автомобиль, на котором ездили подозреваемые, а затем задержать троих мужчин, жителей Волгоградской области, в Верхней Пышме. Один из грабителей ранее судим за мошенничество и кражи.

При досмотре у одного из злоумышленников было обнаружено 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, ущерб пострадавшей возмещен, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Напомним, 63-летняя пенсионерку из Нижнего Тагила телефонные мошенники обманули на 600 тысяч рублей, представившись сотрудниками следственного управления.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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