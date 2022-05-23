Два грабителя «подарили» 2 одеяла и украли у 80-летней тагильчанки 250 тысяч

Двое мужчин принесли «в подарок» два одеяла и постельное белье 80-летней пенсионерке из Нижнего Тагила и похитили у нее 250 тысяч рублей. Подозреваемые задержаны в Верхней Пышме.

В отделение полиции № 18 Нижнего Тагила обратилась 80-летняя пенсионерка. Она рассказала, что к ней домой пришли два неизвестных мужчины, которые принесли ей бесплатно в подарок два одеяла и постельное белье. Бабушка решила отблагодарить их и заплатить пять тысяч рублей. Деньги она достала из стола в комнате в присутствии злоумышленников, однако те отказались их брать. Затем потерпевшая отправилась на кухню, а грабители остались в комнате одни. Когда мужчины ушли, тагильчанка обнаружила пропажу 250 тысяч рублей. Проверив записи камер видеонаблюдения, сотрудники правоохранительных органов смогли установить автомобиль, на котором ездили подозреваемые, а затем задержать троих мужчин, жителей Волгоградской области, в Верхней Пышме. Один из грабителей ранее судим за мошенничество и кражи. При досмотре у одного из злоумышленников было обнаружено 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, ущерб пострадавшей возмещен, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области. Напомним, 63-летняя пенсионерку из Нижнего Тагила телефонные мошенники обманули на 600 тысяч рублей, представившись сотрудниками следственного управления. 600 тысяч перевела мошенникам на «безопасный счет» пенсионерка из Нижнего Тагила

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter