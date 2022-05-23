Екатеринбуржец избил мужчину в парке и изнасиловал его девушку

Екатеринбуржец избил мужчину в парке и изнасиловал его девушку

Екатеринбуржец избил мужчину в парке и изнасиловал его девушку

Сегодня, 15:39
Происшествия
Фото: 1 MI
Тридцатидвухлетний житель Екатеринбурга обвиняется в совершении изнасилования.

Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга предъявил обвинения в нас насильственных действий сексуального характера местному жителю.

Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности. Мужчина неоднократно судим за кражи. По данным следствия, на этот раз рецидивист в парке уральской столицы избил молодого человека и изнасиловал его 22-летнюю девушку.

Сотрудники СК России совместно с оперативниками нашли и задержали предполагаемого преступника в городе Полевский. Сейчас ведется сбор доказательной базы, сообщают в СКР по Свердловской области.

Уже изъят ряд вещественных доказательств, включая биологические следы нападавшего, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Сюжеты:
Новости УрФО
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