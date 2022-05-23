Нижнетагильский аферист-строитель выманил у заказчиков более 6 миллионов рублей

Перед судом ответит тагильчанин, заключивший, но не исполнявший договоры на строительство.

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила выступила с обвинениями по уголовному делу в адрес местного жителя 1976 года рождения. Горожанину инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Следствие располагает данными о том, что недобросовестный гражданин заключал с людьми контракты на возведение объектов недвижимости, получал оплату, однако работы практически не исполнял, ограничиваясь имитацией деятельности. Криминальные ухищрения задержанного нанесли его клиентам суммарный ущерб на сумму более 6,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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