Нижнетагильский аферист-строитель выманил у заказчиков более 6 миллионов рублей

Нижнетагильский аферист-строитель выманил у заказчиков более 6 миллионов рублей
Нижнетагильский аферист-строитель выманил у заказчиков более 6 миллионов рублей
Сегодня, 17:47ПроисшествияФото: 1MI
Перед судом ответит тагильчанин, заключивший, но не исполнявший договоры на строительство.

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила выступила с обвинениями по уголовному делу в адрес местного жителя 1976 года рождения. Горожанину инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.

Следствие располагает данными о том, что недобросовестный гражданин заключал с людьми контракты на возведение объектов недвижимости, получал оплату, однако работы практически не исполнял, ограничиваясь имитацией деятельности.

Криминальные ухищрения задержанного нанесли его клиентам суммарный ущерб на сумму более 6,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Сюжеты:
Нижний ТагилНовости УрФО
Материалы по теме:
судущербнедвижимостьстройкамошенникаферистЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы