«Пивное болото» появилось в лесу Асбеста

«Пивное болото» появилось в лесу Асбеста
«Пивное болото» появилось в лесу Асбеста
Сегодня, 10:42ПроисшествияФото: Владислав Прожерин
Нечто похожее на болото из пива в лесу Асбеста нашел местный житель Вячеслав.

В районе бывшего Асбестовского хлебокомбината и пивзавода обнаружено «пивное болото». Своим открытием местный житель Вячеслав Прожерин поделился в соцсетях и выложил снимки.

Мужчина шел неподалеку от территории Асбестовского хлебокомбината, направляясь в поселок Красноармейский, когда почувствовал неприятный запах. Он начал искать очаг этого запаха и зашел в лесополосу.

Там он увидел огромное количество некой жидкости, напоминающей пиво. По словам молодого человека, в этой жидкости погрязли опоры линии электропередач, деревья и кустарники.

«Остановив свой автомобиль я пошёл искать источник. Увидев огромное количество неизвестной жидкости по виду напоминающего пиво»,написал Вячеслав.

Рядом с болотом Вячеслав обнаружил сливные каналы, из которых, как он предположил, и течет жидкость, напоминающая пиво. Мужчина обратился в правоохранительные органы.

В свердловской Минприроды сообщили, что уже работают над имеющейся проблемой. На место планируют приехать специалисты, чтобы взять пробы жидкости для исследования в лаборатории.

лесАсбестболото#2
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