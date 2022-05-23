«Пивное болото» появилось в лесу Асбеста

В районе бывшего Асбестовского хлебокомбината и пивзавода обнаружено «пивное болото». Своим открытием местный житель Вячеслав Прожерин поделился в соцсетях и выложил снимки.
Мужчина шел неподалеку от территории Асбестовского хлебокомбината, направляясь в поселок Красноармейский, когда почувствовал неприятный запах. Он начал искать очаг этого запаха и зашел в лесополосу.
Там он увидел огромное количество некой жидкости, напоминающей пиво. По словам молодого человека, в этой жидкости погрязли опоры линии электропередач, деревья и кустарники.
«Остановив свой автомобиль я пошёл искать источник. Увидев огромное количество неизвестной жидкости по виду напоминающего пиво»,написал Вячеслав.
Рядом с болотом Вячеслав обнаружил сливные каналы, из которых, как он предположил, и течет жидкость, напоминающая пиво. Мужчина обратился в правоохранительные органы.
В свердловской Минприроды сообщили, что уже работают над имеющейся проблемой. На место планируют приехать специалисты, чтобы взять пробы жидкости для исследования в лаборатории.