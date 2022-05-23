Количество участников подростковых банд преступников в Тагиле увеличилось вдвое

В Дзержинском районе Нижнего Тагила на учете в полиции стоит более 100 подростков и 175 родителей. Это больше, чем в прошлом году, в два раза.

На встрече по вопросам профилактики подростковой преступности замначальника образования администрации города Елена Беляева рассказала, что за последние две недели в Дзержинском районе подростки совершили как минимум два серьезных проступка. Начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Татьяна Пабойкина добавила, что на протяжении всего года наблюдалась стойкая тенденция к снижению уровня преступности среди несовершеннолетних. Однако по свежим результатам только на на территории Дзержинского района подростки совершали злодеяния на 25 % меньше, чем в прошлом году, но при этом число участников возросло двукратно. Привлекаемых по УК подростков тоже стало больше. На учете полиции №17 сейчас состоят 175 родителей, свыше 100 подростков, 3 тинейджера судимы, 50 судили по КоАп, 25 совершили опаснейшие деяния и другие. Особое внимание удалили дракам с участием подростков. Обсуждая способы выхода из такого положения, обсуждались вопросы трудоустройства трудных подростков и тому подобное. Был разработан специальный профилактический план.

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