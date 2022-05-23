Полицейские Нижнего Тагила ищут укравшего забытый пенсионеркой в аптеке кошелек

Полицейские Нижнего Тагила ищут укравшего забытый пенсионеркой в аптеке кошелек
Полицейские Нижнего Тагила ищут укравшего забытый пенсионеркой в аптеке кошелек
Сегодня, 17:35Происшествия
В Нижнем Тагиле бабушка забыла кошелек в аптеке, а когда вернулась, его уже не было.

Полицейские устанавливают личность подозреваемого в краже кошелька мужчины. Об этом сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

Дело по УК РФ возбуждено по п «в» ч. 2 статьи 158 (кража). Известно, что в марте в отделение полиции пришла 66-летняя жительница Нижнего Тагила. Она рассказала, что у нее украли кошелек, в котором было 14 500 рублей.

По данным следствия, женщина зашла в аптеку, где случайно забыла кошелек. Практически сразу заметив пропажу, она вернулась в аптеку, но кошелька там уже не было.

Полицейские посмотрели записи с камер наблюдения и увидели, как некий мужчина увидел забытый кошелек и присвоил его себе.

Выглядит мужчина на 35-40 лет, рост 180-190 см, худощавого телосложения. Всех тех, кто узнает мужчину, просят позвонить по тел. (3435)97-68-02, 47-70-02.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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