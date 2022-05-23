После смерти ребенка в бассейне в Подмосковье задержан директор фитнес-клуба

После смерти ребенка в бассейне в Подмосковье задержан директор фитнес-клуба
После смерти ребенка в бассейне в Подмосковье задержан директор фитнес-клуба
Сегодня, 14:43ПроисшествияФото: pixabay.com
В городе Королев Московской области после того, как в бассейне фитнес-центра утонул 4-летний ребенок, задержали директора учреждения. Ему выбирают наказание.

После смерти ребенка в бассейне в Подмосковье задержан директор фитнес-клуба. Он является подозреваемым по данному уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.

По данным следствия, директор учреждения, расположенного в городе Королев, не обеспечил выполнение требований безопасности пребывания посетителей в бассейне. Поэтому 21 мая четырехлетний ребенок в момент, когда за ним никто не наблюдал, спрыгнул с вышки в бассейн и утонул.

Сейчас проводятся все необходимые следственные действия, а также избирается мера пресечения для директора.

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