После смерти ребенка в бассейне в Подмосковье задержан директор фитнес-клуба. Он является подозреваемым по данному уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.
По данным следствия, директор учреждения, расположенного в городе Королев, не обеспечил выполнение требований безопасности пребывания посетителей в бассейне. Поэтому 21 мая четырехлетний ребенок в момент, когда за ним никто не наблюдал, спрыгнул с вышки в бассейн и утонул.
Сейчас проводятся все необходимые следственные действия, а также избирается мера пресечения для директора.