Пьяный водитель сбил девочку в уральском селе и скрылся

23 мая в 14:00 в селе Большой Ут нетрезвый водитель наехал на 10-летнюю девочку, а после скрылся с места аварии, передаёт УГИБДД по Свердловской области.
Всё произошло на глазах местных жителей, которые вызвали медиков. С переломом ребра и пневмотораксом ребёнка госпитализировали. Предполагаемого виновника ДТП нашли в короткий срок. Им оказался 55-летний мужчина.
Инспекторам он пояснил, что возвращался домой с работы, во время движения на проезжую часть вышел пешеход и он не успел затормозить, а испугавшись ответственности, покинул место аварии.
Водитель также рассказал, что употребил спиртное на работе перед поездкой, но позже стал это отрицать. От медосвидетельствования он отказался.