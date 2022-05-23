Пьяный водитель сбил девочку в уральском селе и скрылся

Пьяный водитель сбил девочку в уральском селе и скрылся
Пьяный водитель сбил девочку в уральском селе и скрылся
Сегодня, 21:17ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
В селе Большой Ут Свердловской области пьяный водитель сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места аварии.

23 мая в 14:00 в селе Большой Ут нетрезвый водитель наехал на 10-летнюю девочку, а после скрылся с места аварии, передаёт УГИБДД по Свердловской области.

Фото:УГИБДД по Свердловской области

Всё произошло на глазах местных жителей, которые вызвали медиков. С переломом ребра и пневмотораксом ребёнка госпитализировали. Предполагаемого виновника ДТП нашли в короткий срок. Им оказался 55-летний мужчина.

Фото:УГИБДД по Свердловской области

Инспекторам он пояснил, что возвращался домой с работы, во время движения на проезжую часть вышел пешеход и он не успел затормозить, а испугавшись ответственности, покинул место аварии.

Водитель также рассказал, что употребил спиртное на работе перед поездкой, но позже стал это отрицать. От медосвидетельствования он отказался.

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