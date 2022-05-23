В Нижнем Тагиле за месяц резко увеличилось количество пожаров

В Нижнем Тагиле за месяц резко увеличилось количество пожаров
В Нижнем Тагиле за месяц резко увеличилось количество пожаров
Сегодня, 12:43ПроисшествияФото: dazu59 / pixabay.com
За минувший месяц число пожаров в Нижнем Тагиле увеличилось в 2 раза.

337 пожаров зарегистрировано в Нижнем Тагиле с начала года. Месяц назад их было 156, данные опубликовало региональное ГУ МЧС.

В Горноуральском городском округе число возгораний увеличилось в шесть раз – с 16 до 95. Один человек погиб, ещё один получил серьёзные ожоги.

Специалисты отмечают и рост очагов лесных пожаров. В минувшем году их было 6. В этом – 12. По мнению спасателей, основная причина – пал сухой травы и возгорание мусора.Бороться с огнём помогают дожди.

Инспекторы тем временем, проводят рейды, выявляют нарушителей и привлекают их к административной ответственности. Кроме того, обучают людей, как грамотно бороться с огнём.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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