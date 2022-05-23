В Нижнем Тагиле за месяц резко увеличилось количество пожаров

337 пожаров зарегистрировано в Нижнем Тагиле с начала года. Месяц назад их было 156, данные опубликовало региональное ГУ МЧС.
В Горноуральском городском округе число возгораний увеличилось в шесть раз – с 16 до 95. Один человек погиб, ещё один получил серьёзные ожоги.
Специалисты отмечают и рост очагов лесных пожаров. В минувшем году их было 6. В этом – 12. По мнению спасателей, основная причина – пал сухой травы и возгорание мусора.Бороться с огнём помогают дожди.
Инспекторы тем временем, проводят рейды, выявляют нарушителей и привлекают их к административной ответственности. Кроме того, обучают людей, как грамотно бороться с огнём.