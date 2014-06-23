Авария на ГГМ в Нижнем Тагиле: «Машину разорвало пополам» (ФОТО)
23 июня 2014, 23:00Происшествия
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Некоторое время назад в Нижнем Тагиле произошла серьезная авария, которая могла закончиться весьма печально. Однако, как сообщили тагильчане, водитель и пассажиры авто живы.
Подробности ДТП рассказала пользовательница Юлия. Авария случилась примерно в 21:40 на улице Береговая-Ударная.
Как я думаю, они ехали на большой скорости, врезались в столб, пол-машины оторвало, их понесло, вторая часть машины метров за 20 валялась дальше рассказывает тагильчанка.
Глядя на фотографии аварии, трудно поверить, что в авто кто-то уцелел, однако, по словам Юлии, водитель и пассажир отделались испугом. «Мы им предложили скорую, они отказались, но когда мы уезжали, скорая уже была в пути».
Фотографии из группы «Типичный тагильчанин»
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