Авария на ГГМ в Нижнем Тагиле: «Машину разорвало пополам» (ФОТО)

Как я думаю, они ехали на большой скорости, врезались в столб, пол-машины оторвало, их понесло, вторая часть машины метров за 20 валялась дальше рассказывает тагильчанка.

Глядя на фотографии аварии, трудно поверить, что в авто кто-то уцелел, однако, по словам Юлии, водитель и пассажир отделались испугом. «Мы им предложили скорую, они отказались, но когда мы уезжали, скорая уже была в пути».