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Авария на ГГМ в Нижнем Тагиле: «Машину разорвало пополам» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Авария на ГГМ в Нижнем Тагиле: «Машину разорвало пополам» (ФОТО)

23 июня 2014, 23:00Происшествия
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