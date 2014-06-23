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Тагильчане ищут свидетелей жуткой аварии под Нижним Тагилом (ФОТО 18+)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане ищут свидетелей жуткой аварии под Нижним Тагилом (ФОТО 18+)

23 июня 2014, 16:45Происшествия
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