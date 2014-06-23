Тагильчане ищут свидетелей жуткой аварии под Нижним Тагилом (ФОТО 18+)

Под Нижним Тагилом дорожная автокатастрофа из пяти автомобилей унесла жизнь человека, еще двух – покалечила. В 12:55 41-летний водитель тягача «VolvoFH12», двигаясь по Южному подъезду, на 78 км врезался в стоящий автомобиль «ВАЗ-2115», после чего «Ладу» отбросило на «Opel Astra», двигавшуюся по встречной полосе. «Астру», в свою очередь, отбросило на «Toyota Fun cargo», а отечественное авто завершило полет в борту «ГАЗели». В результате погибла 42-летняя пассажирка «ВАЗ-2115», ее 46-летний супруг получил множественные ушибы, сотрясение и скальпированную рану головы. Также пострадала пассажир «Opel Astra» – у женщины перелом лодыжки, сообщают в областном ГИБДД.

В комментариях на портале TagilCity.ru пользователи рассказывают о случившемся:

Моя сестра с мужем ехали из сада, на повороте стояли пропускали и никого не трогали. В итоге в них прилетела 15-ка. Сестренки больше нет!

Фотографии из группы «Типичный тагильчанин»

А другие обращаются к возможным свидетелям:

Люди добрые, может, у кого кто ехал на встречу есть видеозапись с видеорегистратора этой аварии. Позвоните по телефону 8-912-620-24-24.