Тагильчане ищут свидетелей жуткой аварии под Нижним Тагилом (ФОТО 18+)
За минувшие выходные, в том числе и пятницу, во всей Свердловской области произошли 33 ДТП, в которых погибли семь и пострадали 41 человек. В областном ГИБДД считают, что чаще всего водители недооценивают собственную реакцию и технические возможности автомобилей, а также недооценивают интервал до попутных транспортных средств.
Под Нижним Тагилом дорожная автокатастрофа из пяти автомобилей унесла жизнь человека, еще двух – покалечила. В 12:55 41-летний водитель тягача «VolvoFH12», двигаясь по Южному подъезду, на 78 км врезался в стоящий автомобиль «ВАЗ-2115», после чего «Ладу» отбросило на «Opel Astra», двигавшуюся по встречной полосе. «Астру», в свою очередь, отбросило на «Toyota Fun cargo», а отечественное авто завершило полет в борту «ГАЗели». В результате погибла 42-летняя пассажирка «ВАЗ-2115», ее 46-летний супруг получил множественные ушибы, сотрясение и скальпированную рану головы. Также пострадала пассажир «Opel Astra» – у женщины перелом лодыжки, сообщают в областном ГИБДД.
В комментариях на портале TagilCity.ru пользователи рассказывают о случившемся:
Моя сестра с мужем ехали из сада, на повороте стояли пропускали и никого не трогали. В итоге в них прилетела 15-ка. Сестренки больше нет!
Фотографии из группы «Типичный тагильчанин»
А другие обращаются к возможным свидетелям:
Люди добрые, может, у кого кто ехал на встречу есть видеозапись с видеорегистратора этой аварии. Позвоните по телефону 8-912-620-24-24.
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