Тагильчанин ответит за ложный донос об угоне авто

Проверив по государственному регистрационному знаку похищенный автомобиль, правоохранители выяснили, что данное транспортное средство находится на штрафной стоянке. В день «кражи» автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД, водитель, управлявший транспортом, не смог предъявить стражам порядка водительское удостоверение, просто потому, что он никогда его не получал. Дорожные полицейские составили административный протокол за управление транспортным средством водителем, не имеющим право управления, и поместили автомобиль на штрафстоянку.

Получив от инспекторов ДПС протокол задержания автомобиля на руки, мужчина тут же направился в отдел полиции сообщить об угоне автомашины, рассчитывая, видимо, таким образом избежать административной наказания. Он сделал это, несмотря на то, что был предупрежден о возможности наступления уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

В настоящее время по данному факту следственным отделом № 1 возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемый ранее не судим, работает электромонтером на одном из предприятий города. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, расследование уголовного дела продолжается. Всего в Нижнем Тагиле с начала 2014 года это десятое уголовное дело, возбужденное по статье 306 УК российской Федерации.