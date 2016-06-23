31-летний мужчина до смерти избил своего приятеля: он предстанет перед судом Екатеринбурга

Обвиняемый – 31-летний мужчина, работавший вахтовым методом промышленным альпинистом. Вместе со своим знакомым, ставшим жертвой в этом преступлении, он работал в ремонтно-строительной фирме Екатеринбурга и был знаком с приятелем 15 лет. В Екатеринбург они вместе приехали работать. По данным следствия, проживали оба мужчины в одной снятой ими квартире.

В ночь на 21 апреля они занимались распитием спиртного, хотя им обоим надо было с утра отправляться на работу. А утром, когда пришло время вставать и собираться, обвиняемый начал будить приятеля. Тот, остававшийся еще в алкогольном опьянении, отказывался идти на работу. Такое поведение вызвало у обвиняемого агрессию, и он начал избивать потерпевшего ногами и руками. От полученных тяжелых повреждений избиваемый вскоре скончался.

Следователи СКР собрали достаточную доказательственную базу для предъявления обвинения: допросили свидетелей, получили заключения проведенных экспертиз, добыли другие доказательства вины обвиняемого. Злоумышленник и сам своей вины не отрицал.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего принятия решения.