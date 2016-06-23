Автобус с пассажирами загорелся в Екатеринбурге: ведется прокурорская проверка
23 июня 2016, 11:15Происшествия
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По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, чрезвычайное происшествие случилось 22 июня, приблизительно в 17:20.
Сюжеты: Екатеринбург
Автобус, предположительно марки «ПАЗ», перевозивший пассажиров по 37 маршруту, загорелся неподалеку от дома №256, расположенного на улице Белинского. Людей из салона транспортного средства удалось своевременно эвакуировать.
По данным МЧС Свердловской области, в тушении огня принимали участие 2 единицы спецтехники и 8 человек личного состава. Автобус выгорел полностью.
По факту произошедшего возгорания пассажирского транспорта начата прокурорская проверка компании-перевозчика. В ходе инспекции будет произведена оценка технического состояния автопарка и соблюдение предприятием лицензионных требований при организации пассажирских перевозок.
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