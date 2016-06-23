Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в поселке Рефтинский

Инцидент произошел во вторник вечером, в 21:40, в момент, когда мама ребенка отлучилась по делам на кухню. Хотя она отсутствовала непродолжительное время, вернувшись, женщина обнаружила, что ребенок выпал из окна. Она позвонила в «Скорую помощь», но, не дождавшись машины, в состоянии шока пошла к ближайшей дороге, сообщил портал Reft News. Там женщина попросила прохожих помочь ей доставить ребенка в Асбест. На просьбу женщины откликнулись, малыша привезли в больницу №9, где ему оказали помощь. Так как состояние ребенка было тяжелым, позже его отвезли в больницу в Екатеринбурге.