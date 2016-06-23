Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в поселке Рефтинский
В поселке Рефтинский из окна пятого этажа выпал 2-летний малыш. Мама не дождалась приезда машины скорой помощи и на попутной машине отвезла ребенка в Асбест.
Инцидент произошел во вторник вечером, в 21:40, в момент, когда мама ребенка отлучилась по делам на кухню. Хотя она отсутствовала непродолжительное время, вернувшись, женщина обнаружила, что ребенок выпал из окна. Она позвонила в «Скорую помощь», но, не дождавшись машины, в состоянии шока пошла к ближайшей дороге, сообщил портал Reft News. Там женщина попросила прохожих помочь ей доставить ребенка в Асбест. На просьбу женщины откликнулись, малыша привезли в больницу №9, где ему оказали помощь. Так как состояние ребенка было тяжелым, позже его отвезли в больницу в Екатеринбурге.
Пострадавший ребенок не единственный в семье. Кроме него воспитываются ещё двое детей. Соседи характеризуют семью положительно.
Выпадения детей из окна участились в Свердловской области. Только в Екатеринбурге за месяц из окон выпало 3 ребенка. Последний инцидент произошел 8 июня, тогда погиб первоклассник.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru