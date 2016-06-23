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Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в поселке Рефтинский
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в поселке Рефтинский

23 июня 2016, 15:20ПроисшествияДенис Таратонов
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