Отдыхающие тагильчане обнаружили в пруду тело женщины

Тело 59-летней женщины обнаружили вчера, в День памяти и скорби, отдыхающие на берегу пруда тагильчане. Известно, что она ушла из дома 20 июня, но заявление о пропаже родственники написали в полицию лишь в среду утром. Женщина время от времени выпивала и уходила из дома, поэтому родственники поначалу не беспокоились, сообщило ИА «Все новости». На теле не замечено следов насилия.