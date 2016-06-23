Отдыхающие тагильчане обнаружили в пруду тело женщины
23 июня 2016, 19:25ПроисшествияДенис Таратонов
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В акватории Выйского пруда было обнаружено тело пожилой женщины, которая пропала в Нижнем Тагиле ещё в начале недели.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тело 59-летней женщины обнаружили вчера, в День памяти и скорби, отдыхающие на берегу пруда тагильчане. Известно, что она ушла из дома 20 июня, но заявление о пропаже родственники написали в полицию лишь в среду утром. Женщина время от времени выпивала и уходила из дома, поэтому родственники поначалу не беспокоились, сообщило ИА «Все новости». На теле не замечено следов насилия.
По факту обнаружения трупа нами проводится доследственная проверка. Подробности будут сообщены позднее сообщили редакции TagilCity.ru в Следственном отделе по Ленинскому району.
За несколько дней до этого, 18 и 19 июня, трое мужчин утонули в коллективном саду «Дружба». По информации полиции, как минимум один из них был пьян.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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