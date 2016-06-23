Поздравительная открытка со спрятанной внутри сим-картой пришла в колонию Краснотурьинска от жительницы Нижнего Тагила (ФОТО)
23 июня 2016, 17:05ПроисшествияДенис Таратонов
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Запрещенный предмет попыталась передать в колонию Краснотурьинска жительница Нижнего Тагила. Она отправила по почте открытку с вклеенной внутри сим-картой.
Сюжеты: Нижний Тагил
Открытку с секретом отправила недавно жительница Нижнего Тагила в колонию в Краснотурьинске. Секрет заключался в том, что в один из швов открытки женщина вклеила сим-карту для телефона. Получателем числился мужчина, приговоренный судом к 8 годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью.
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Во время осмотра корреспонденции сотрудник ИК-3 в Краснотурьинске обнаружил спрятанную сим-карту. Нарушение официально задокументировали, материалы отправили в отдел полиции по месту жительства тагильчанки. Её ожидает административное наказание.
Не так давно другая тагильчанка спрятала в торте сим-карту и пыталась передать его в СИЗО.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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