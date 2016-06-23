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Поздравительная открытка со спрятанной внутри сим-картой пришла в колонию Краснотурьинска от жительницы Нижнего Тагила (ФОТО)
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Поздравительная открытка со спрятанной внутри сим-картой пришла в колонию Краснотурьинска от жительницы Нижнего Тагила (ФОТО)

23 июня 2016, 17:05ПроисшествияДенис Таратонов
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