Поздравительная открытка со спрятанной внутри сим-картой пришла в колонию Краснотурьинска от жительницы Нижнего Тагила (ФОТО)

Открытку с секретом отправила недавно жительница Нижнего Тагила в колонию в Краснотурьинске. Секрет заключался в том, что в один из швов открытки женщина вклеила сим-карту для телефона. Получателем числился мужчина, приговоренный судом к 8 годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью.

Во время осмотра корреспонденции сотрудник ИК-3 в Краснотурьинске обнаружил спрятанную сим-карту. Нарушение официально задокументировали, материалы отправили в отдел полиции по месту жительства тагильчанки. Её ожидает административное наказание.

Не так давно другая тагильчанка спрятала в торте сим-карту и пыталась передать его в СИЗО.