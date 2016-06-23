Тело утонувшего 12-летнего мальчика обнаружено спасателями близ города Заречный утром 22 июня

О происшествии на Белоярском водохранилище знакомые утонувшего мальчика сообщили взрослым отдыхающим. В правоохранительные органы поступило сообщение о гибели подростка.

Пока известно, что признаков насильственной смерти при осмотре тела подростка не обнаружено. Следователи СКР расследуют все подробности произошедшего. Они уже осмотрели место происшествия, опросили очевидцев случившегося.

Тело погибшего направлено на медицинское исследование, чтобы установить причину и точное время смерти.

Еще следователям предстоит выяснить, было ли ограничение доступа отдыхающих на территорию водохранилища.

По факту гибели подростка проводится доследственная проверка, по результатам которой Следственный отдел города Заречный примет процессуальное решение.