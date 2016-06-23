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Тело утонувшего 12-летнего мальчика обнаружено спасателями близ города Заречный утром 22 июня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тело утонувшего 12-летнего мальчика обнаружено спасателями близ города Заречный утром 22 июня

23 июня 2016, 09:20Происшествия
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