Угон автомобилей, подделка номеров и хранение оружия: по пяти статьям осуждены четверо жителей Екатеринбурга

Судом установлено, что в период с осени 2014 года по весну 2015 года жители Екатеринбурга неоднократно совершали угон автомобилей на территории города с целью их дальнейшей продажи. Для того чтобы сделки с краденными транспортными средствами имели законный вид, подсудимые приобретали аналогичные автомобили, попавшие в ДТП, так называемые автомобили-«доноры». Мужчины выбирали не подлежащие восстановлению машины, имеющие паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства.

После этого в специально оборудованном гаражном боксе, расположенном в городе Верхняя Пышма, подельники изменяли заводские маркировочные номера кузовов угнанных машин на соответствующие обозначения аналогичных по марке, цвету, году выпуска и комплектации автомобилей-«доноров».

В дальнейшем мужчины производили на территории Екатеринбурга продажу похищенных автомобилей по документам автомобилей, попавших в ДТП. Полученные от продажи транспортных средств деньги соучастники распределяли между собой.

От действий осужденных пострадало 5 автовладельцев, оценивших причиненный им ущерб в общей сложности на сумму 1,6 миллионов рублей.

Помимо этого, в местах проживания злоумышленников, а также в личном автомобиле и гараже одного из них были обнаружены и изъяты незаконно хранимые пистолеты, револьвер, патроны различных калибров, гранаты, снаряженные тротилом, а также тротиловые шашки.

Железнодорожный суд города Екатеринбурга назначил обвиняемым меру наказания в соответствии с их степенью участия в совершении преступлений от 3,5 до 7,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Одному из соучастников был также назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.