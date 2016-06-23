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За убийство сожительницы и её матери 52-летний житель Нижнего Тагила осужден на 18 лет колонии строгого режима
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За убийство сожительницы и её матери 52-летний житель Нижнего Тагила осужден на 18 лет колонии строгого режима

23 июня 2016, 17:35Происшествия
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