За убийство сожительницы и её матери 52-летний житель Нижнего Тагила осужден на 18 лет колонии строгого режима

По сообщению следственного комитета России по Свердловской области, 21 июня 2015 года в одной из квартир дома, расположенного на улице Краснознаменной, было совершено двойное убийство. Подсудимый, 52-летний тагильчанин, уже имеющий судимости, находился под действием алкоголя в момент совершения преступления. На почве личной неприязни мужчина ударил свою 35-летнюю сожительницу ножом в живот, в результате чего потерпевшая умерла. После этого, желая устранить свидетеля совершенного преступления, обвиняемый тем же ножом зарезал 56-летнюю мать убитой женщины, также находившуюся в тот момент в квартире.