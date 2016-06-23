За убийство сожительницы и её матери 52-летний житель Нижнего Тагила осужден на 18 лет колонии строгого режима
Суд Нижнего Тагила признал одного из местных жителей виновным в совершении убийства двух людей с целью сокрытия другого преступления.
По сообщению следственного комитета России по Свердловской области, 21 июня 2015 года в одной из квартир дома, расположенного на улице Краснознаменной, было совершено двойное убийство. Подсудимый, 52-летний тагильчанин, уже имеющий судимости, находился под действием алкоголя в момент совершения преступления. На почве личной неприязни мужчина ударил свою 35-летнюю сожительницу ножом в живот, в результате чего потерпевшая умерла. После этого, желая устранить свидетеля совершенного преступления, обвиняемый тем же ножом зарезал 56-летнюю мать убитой женщины, также находившуюся в тот момент в квартире.
Однако долго оставаться безнаказанным у тагильчанина не вышло – преступление было раскрыто «по горячим следам», сообщают в следственном комитете.
По решению суда обвиняемый будет направлен для отбывания наказания в колонию строгого режима на 18 лет, а после освобождения будет подвержен ограничению свободы на 1,5 года.
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