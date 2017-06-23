53-летний велосипедист погиб после наезда на него прицепа МАЗа: ДТП произошло в Артемовском

22 июня, в 17:30, 30-летний водитель МАЗа, не предусмотрев радиуса движения прицепа при повороте, совершил наезд на велосипедиста .

Пострадавший скончался на месте ДТП от полученных травм. Трагедии можно было избежать, если бы велосипедист вовремя остановился, увидев перед собой поворачивающий грузовик, отмечает УГИБДД Свердловской области.