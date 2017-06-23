53-летний велосипедист погиб после наезда на него прицепа МАЗа: ДТП произошло в Артемовском
23 июня 2017, 12:25Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мужчина из Артемовского погиб под колесами грузовика. ДТП произошло, когда велосипедист двигался по автотрассе и не остановился, увидев движущийся МАЗ с прицепом.
22 июня, в 17:30, 30-летний водитель МАЗа, не предусмотрев радиуса движения прицепа при повороте, совершил наезд на велосипедиста.
Пострадавший скончался на месте ДТП от полученных травм. Трагедии можно было избежать, если бы велосипедист вовремя остановился, увидев перед собой поворачивающий грузовик, отмечает УГИБДД Свердловской области.
© TagilCity.ru
городСвердловская областьнарушениедорогатранспортпроисшествиесмертьавтодтпаварияавтопроисшествияпенсионерынарушение ПДДвелосипеднаездвелосипедистАртемовскийприцепМАЗ
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей