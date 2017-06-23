Два человека попали в реанимацию после ДТП в Асбесте: «Мерседес» съехал с дороги и перевернулся (ФОТО)
23 июня 2017, 12:05Происшествия
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Водитель и пассажир «Мерседеса» без сознания госпитализированы после аварии, произошедшей на автодороге Асбест-Красноармейский.
Ранним утром 23 июня на автотрассе Асбест-Красноармейский произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. 42-летний водитель «Мерседес С180», не справившись с управлением, допустил съезд с дороги. Далее машина опрокинулась и оказалась в заболоченном ручье.
50-летний пассажир, находившийся на переднем сиденье, и водитель авто госпитализированы в реанимационное отделение ГБ №1 в городе Асбесте. Оба находятся без сознания. Машина с места ДТП эвакуирована.
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Фото: УГИБДД Свердловской области
По факту аварии проводится дознание. В том числе, будет проведена экспертиза на наличие алкоголя в организме водителя, сообщает УГИБДД Свердловской области.
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