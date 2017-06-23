Мужчина нашел череп и кости пленного немца во время раскопок в своем гараже в Краснотурьинске (ФОТО)
23 июня 2017, 16:10Происшествия
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При копке смотровой ямы в своем гараже краснотурьинец наткнулся на кости и череп человека. Предположительно, они принадлежат военнопленному немцу.
Местный житель Краснотурьинска копал смотровую яму в принадлежащем ему гараже. И на глубине полутора метров от пола обнаружил человеческие останки – череп и кости.
Вероятнее всего, человеческие останки принадлежат узникам Богословского трудового лагеря из числа немецких военнослужащих. Раньше на этом месте располагалось старое кладбище.
Перед домом, в котором нашли скелет, расположен памятный знак «Военнопленным, жертвам Второй мировой войны». Экспертиза должна установить, одному или нескольким людям принадлежат найденные кости, сообщает «Политсовет».
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Фото: «Вечерний Краснотурьинск» и Ystav
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