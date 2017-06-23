Мужчина нашел череп и кости пленного немца во время раскопок в своем гараже в Краснотурьинске (ФОТО)

Местный житель Краснотурьинска копал смотровую яму в принадлежащем ему гараже. И на глубине полутора метров от пола обнаружил человеческие останки – череп и кости.

Вероятнее всего, человеческие останки принадлежат узникам Богословского трудового лагеря из числа немецких военнослужащих. Раньше на этом месте располагалось старое кладбище.

Перед домом, в котором нашли скелет, расположен памятный знак «Военнопленным, жертвам Второй мировой войны». Экспертиза должна установить, одному или нескольким людям принадлежат найденные кости, сообщает «Политсовет».