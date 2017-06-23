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Мужчина нашел череп и кости пленного немца во время раскопок в своем гараже в Краснотурьинске (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мужчина нашел череп и кости пленного немца во время раскопок в своем гараже в Краснотурьинске (ФОТО)

23 июня 2017, 16:10Происшествия
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