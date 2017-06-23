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Наркозависимого мужчину приняли на работу в полицию Алапаевска и позже задержали с наркотиками
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Наркозависимого мужчину приняли на работу в полицию Алапаевска и позже задержали с наркотиками

23 июня 2017, 09:15Происшествия
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