Нетрезвый тагильчанин едва не утонул на Выйском пруду (ФОТО)
23 июня 2017, 07:45Происшествия
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Вечером 21 июня тагильчане сообщили на пульт дежурного Центра защиты населения города о том, что на Выйском пруду мужчину затягивает в плотину.
Сюжеты: Нижний Тагил
Прибывшие на место спасатели обнаружили, что помощь тонувшему человеку уже оказали неравнодушные тагильчане.
Пострадавший получил переохлаждение. Сообщается, что он был нетрезв. Спасатели оказали мужчине первую помощь, а затем передали его сотрудникам скорой помощи, передает пресс-служба ЦЗННТ.
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Фото: Центр защиты населения Нижнего Тагила
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