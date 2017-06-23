Нетрезвый тагильчанин едва не утонул на Выйском пруду (ФОТО)

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что помощь тонувшему человеку уже оказали неравнодушные тагильчане.

Пострадавший получил переохлаждение. Сообщается, что он был нетрезв. Спасатели оказали мужчине первую помощь, а затем передали его сотрудникам скорой помощи, передает пресс-служба ЦЗННТ.