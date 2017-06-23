Пациент хабаровской больницы жестоко избил хирурга: возбуждено уголовное дело (ВИДЕО)

На прием к дежурному врачу-хирургу хабаровской больницы с жалобами на боли в животе пришел мужчина. При осмотре пациента врач задал вопрос про имеющиеся на теле татуировки, шрамы и рубцы. Комментарии медика не понравились пациенту, и он напал на врача.

Сначала он бросил в него стул-кресло. Хирург, чтобы избежать конфликта, поспешил выйти из кабинета. Но мужчина догнал его в коридоре, повалил на пол и начал избивать. Врач получил множественные травмы – сотрясение мозга, ЧМТ, вывих плеча, ушибы и ссадины.

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Он был госпитализирован на машине скорой помощи. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Дебошир был задержан бойцами Росгвардии. Возбуждено уголовное дело, об этом сообщает ИА ТАСС.