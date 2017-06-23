Полицейские ездили по тротуарам на патрульном автомобиле в парке в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

Об этом редакции TagilCity.ru рассказал очевидец, проезжавший на личном автомобиле по улице Металлургов:

Я двигался по улице Металлургов, возле ДК НТМК. Увидел, как в парк въезжает автомобиль ППС. Проезд запрещен знаком, который в простонародии называют «кирпич». В парке гуляют мамы с детьми, кто-то с колясками. Тротуар узкий. Идет женщина, чуть впереди бегут ребятишки, из-за поворота выезжает патрульная машина. Дети испугались, бросились к женщине. Она их за руки схватила и прыгнула на газон. Ширина тротуара не позволяла одновременно пройти людям и проехать автомобилю рассказал Александр.

Неравнодушный житель Нижнего Тагила пошел вслед за двигающейся по парку патрульной машиной с синим номерным знаком А1443 66. По тротуару в этот момент шла женщина с коляской. Ей пришлось закатить коляску на газон и встать на него самой - автомобиль мешал движению. В автомобиле, по словам очевидцев, находились 3 сотрудника патрульно-постовой службы в форме. После того, как полицейские вышли из машины, Александр попросил их прокомментировать езду по тротуарам, но получил отказ.

Молодой человек решил проверить, могли ли быть дополнительные пути въезда в парк помимо ворот со знаком «Движение запрещено». Он обошел территорию парка ДК НТМК и увидел, что помимо двух ворот с запрещающими знаками есть еще одна дорога. Однако проехать по ней на автомобиле невозможно, так как она заканчивается ступенями.

Редакция опросила очевидцев среди сотрудников ДК НТМК:

Днем езду патрульных машин по парку не наблюдали. Все всегда заняты, в окна особо не смотрим. На территорию ДК въезжают под знак машины для разгрузки продуктов в кафе на территории дворца рассказала редакции Инга Жуйкова, главный администратор нижнетагильского дворца культуры.

Чтобы узнать, есть ли в данном поведении нарушение ПДД и что за это грозит водителю авто, редакция обратилась в ГИБДД Нижнего Тагила:

Движение по тротуару запрещено правилами дорожного движения. Равно как и движение, где есть знак 3.1 «Движение запрещено». Правонарушителю грозит административный штраф. Проезд на служебном транспорте под знак может быть только в том случае, если на то есть служебная необходимость пояснил представитель отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Бернгардт.

Установить личности полицейских и получить оперативный комментарий от УВД Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru пока не удалось.

UPD от 24 июня: В полиции Нижнего Тагила по данному факту проводится проверка, виновные будут привлечены к ответственности, сообщили в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.