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Полицейские ездили по тротуарам на патрульном автомобиле в парке в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полицейские ездили по тротуарам на патрульном автомобиле в парке в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

23 июня 2017, 17:00ПроисшествияИрина Анисимова
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