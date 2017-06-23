Рыбак спиннингом выловил тело утопленника в Нижнем Тагиле
23 июня 2017, 08:15Происшествия
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В минувшую среду в Нижнем Тагиле было найдено тело человека, который пропал в середине месяца.
Сюжеты: Нижний Тагил
Рыбак, устроившийся на берегу близ санатория Ключики, закинул удочку и выловил труп, пишет Новая Газета.
Как выяснилось, тело принадлежит 43-летнему жителю Старателя. Утопленник был в плавках, поэтому есть предположение, что он находился в нетрезвом состоянии и захотел искупаться.
Добавим, что погибший ранее был объявлен в розыск.
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