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Убитая в Первоуральске 5-летняя девочка плохо питалась и находилась под присмотром ранее судимого алкоголика
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Убитая в Первоуральске 5-летняя девочка плохо питалась и находилась под присмотром ранее судимого алкоголика

23 июня 2017, 12:50Происшествия
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