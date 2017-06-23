Убитая в Первоуральске 5-летняя девочка плохо питалась и находилась под присмотром ранее судимого алкоголика
23 июня 2017, 12:50Происшествия
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Уголовное дело по факту халатности, повлекшей за собой смерть 5-летней девочки, возбуждено следователями Первоуральска.
Началась проверка в ходе которой установили, что за ребенком не осуществлялся необходимый присмотр. Она находилась под опекой у женщины, которая фактически не исполняла опекунские обязанности. Девочка плохо питалась, у нее не было спального места, и она находилась под присмотром пьющего, неоднократно судимого отчима своей опекунши.
Органы опеки знали о том, что ребенок находится в неблагополучной семье, но не приняли никаких мер. Им предстоит ответить перед судом по статье «халатность».
В отношении мужчины также начато уголовное производство.
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