Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
Под Екатеринбургом три человека погибли после столкновения грузовика и легковушки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
5e01abdbb3d5b56a2d14b3161ed5f1a00d02345a 1040

Под Екатеринбургом три человека погибли после столкновения грузовика и легковушки

Сегодня, 10:18ПроисшествияФото: E1.RU
Читайте
также
Многоимущие. ТОП-100 богатых людей Нижнего Тагила
Доживут ли ваши суставы до старости
«Это высокотехнологичный объект, а не просто кабинеты, жалюзи и окна»