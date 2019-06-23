Под Екатеринбургом три человека погибли после столкновения грузовика и легковушки

Инцидент случился 22 июня около 20:50. Со слов водителя грузовика, легковой автомобиль неожиданно для него выехал на встречную полосу. Избежать столкновения не удалось, и машина врезалась в кабину фуры.

В салоне Toyota находились водитель и два его пассажира. Все трое погибли на месте ДТП до прибытия скорой помощи. Для того чтобы извлечь тела спасателям пришлось использовать специнструмент. Установить обстоятельства аварии и степень вины каждого участника теперь предстоит сотрудникам дорожной полиции.

Ранее в столице Свердловской области произошло ещё одно ДТП с участием легковых автомобилей. 19 июня ВАЗ-2114 на полном ходу столкнулся с Mazda 3, от чего отечественный автомобиль вылетел на тротуар и задел детскую коляску. 8-месячного ребенка госпитализировали с ушибами головы.