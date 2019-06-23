Под Карпинском произошла массовая драка с участием двух пьяных компаний
Сегодня, 13:36ПроисшествияФото: Скриншот из видео «Инцидент Екатеринбург»/ vk.com/incekb
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Потасовку устроили утром 23 июня. Согласно предварительным данным, конфликт произошёл между двумя компаниями, которые отдыхали в кафе «Каспий», сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург».
Причина начала драки неизвестна. В ходе конфликта два человека получили телесные повреждения, также дерущиеся разбили автомобиль «Лада Приора». После прибытия полиции потасовка не прекратилась, полицейские предпочли в происходящее не вмешиваться, а просто наблюдали со стороны.
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На видеозаписях, которые сделали очевидцы, видно, что одной из участниц конфликта была беременная женщина. Однако наличие будущего ребёнка не помешало ей принимать участие в потасовке и нанести несколько ударов молодому человеку по голове.
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