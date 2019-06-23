В Екатеринбурге в центральном парке культуры и отдыха сгорела конюшня
В ночь на 23 июня жители уральской столицы заметили дым, который поднимался со стороны ЦПКиО. Позже стало известно, что там загорелась площадка пейнтбольного клуба «Nextball», сообщает E1.
Сообщение о пожаре поступило в 00:58 местного времени. По информации очевидцев, площадь возгорания составила более 500 квадратных метров, горели несколько локальных очагов. Огонь быстро перекинулся с одного деревянного пейнтбольного укрытия и препятствия на другое, и в итоге охватил часть леса. Из зданий полностью сгорела конюшня, площадью 50 квадратных метров. Животных внутри не было.
Для тушения были задействованы 2 единицы техники и 8 человек личного состава. В 01:50 спасатели локализовали огонь, в 01:53 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 04:41. Информация о пострадавших отсутствует.
Вечером 22 июня в екатеринбургском микрорайоне Заречный загорелся цех лакокрасочных материалов, расположенный на улице Труда. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров, тушение заняло более двух часов.