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#домахорошо
В Екатеринбурге в центральном парке культуры и отдыха сгорела конюшня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге в центральном парке культуры и отдыха сгорела конюшня

Сегодня, 13:01ПроисшествияФото: E1.RU
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