В Екатеринбурге в центральном парке культуры и отдыха сгорела конюшня

Сообщение о пожаре поступило в 00:58 местного времени. По информации очевидцев, площадь возгорания составила более 500 квадратных метров, горели несколько локальных очагов. Огонь быстро перекинулся с одного деревянного пейнтбольного укрытия и препятствия на другое, и в итоге охватил часть леса. Из зданий полностью сгорела конюшня, площадью 50 квадратных метров. Животных внутри не было.