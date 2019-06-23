В Екатеринбурге водитель Audi сбил пешехода и скрылся
Сегодня, 19:54ПроисшествияФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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Сегодня, 23 июня, в Екатеринбурге на регулируемом пешеходном переходе был сбит мужчина. Водитель Audi вышел из машины, поднял пострадавшего и уехал, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел на улице Малышева возле завода «Вектор». Пострадавшего госпитализировали с рваной раной головы и переломом ключицы.
Сейчас полиция разыскивает свидетелей произошедшего.
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