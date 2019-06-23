В Екатеринбурге водитель ВАЗ сбил двух подростков на пешеходном переходе
Сегодня, 11:49ПроисшествияФото: E1.RU
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Авария произошла 22 июня на перекрестке Крауля и Пирогова у «Екатеринбург-Арены». Пострадавших подростков с различного рода травмами доставили в больницу, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно предварительной версии, водитель ВАЗ-21124 двигался по улице Крауля со стороны Мельникова в сторону Пирогова. На регулируемом пешеходном переходе он проигнорировал красный сигнал светофора и продолжил движение, совершив наезд на пешеходов.
Удар пришёлся на лобовое стекло и капот автомобиля. У одного из подростков диагностирована рваная рана левого бедра, у другого — перелом левого плеча и предплечья, ушибы. Сотрудниками дорожной проверки на данный момент ведётся проверка произошедшего инцидента.
Ранее в Екатеринбурге неизвестный водитель протаранил на автомобиле остановку. С места происшествия он сбежал, заблокировав двери и сняв номера.
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