В Екатеринбурге водитель ВАЗ сбил двух подростков на пешеходном переходе

Согласно предварительной версии, водитель ВАЗ-21124 двигался по улице Крауля со стороны Мельникова в сторону Пирогова. На регулируемом пешеходном переходе он проигнорировал красный сигнал светофора и продолжил движение, совершив наезд на пешеходов.

Удар пришёлся на лобовое стекло и капот автомобиля. У одного из подростков диагностирована рваная рана левого бедра, у другого — перелом левого плеча и предплечья, ушибы. Сотрудниками дорожной проверки на данный момент ведётся проверка произошедшего инцидента.

Ранее в Екатеринбурге неизвестный водитель протаранил на автомобиле остановку. С места происшествия он сбежал, заблокировав двери и сняв номера.