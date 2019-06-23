В Свердловской области в результате драки погиб мужчина
В Нижних Сергах возле бара между двумя мужчинами произошла драка, в результате которой один из них умер, сообщает портал Е1.
Родственники и друзья погибшего стали требовать выдать им виновного. В городе начали происходить драки, следить за порядком в Нижних Сергах приехал ОМОН.
По версии следствия, вечером у бара возник конфликт между двумя мужчинами. Через некоторое время ссора переросла в драку. Травмы получили оба.
Прибывшие на мест о врачи констатировали смерть одного из мужчин. Согласно результатам вскрытия, смерть наступила не от травм, а от сердечного заболевания, которым страдал погибший.
В результате комплекса оперативных мероприятий представителям МВД удалось по горячим следам установить и второго участника инцидента. Им оказался также местный житель, рабочий коммерческого предприятия, 1975 года рождения, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.