В Свердловской области в результате драки погиб мужчина

Родственники и друзья погибшего стали требовать выдать им виновного. В городе начали происходить драки, следить за порядком в Нижних Сергах приехал ОМОН.

По версии следствия, вечером у бара возник конфликт между двумя мужчинами. Через некоторое время ссора переросла в драку. Травмы получили оба.

Прибывшие на мест о врачи констатировали смерть одного из мужчин. Согласно результатам вскрытия, смерть наступила не от травм, а от сердечного заболевания, которым страдал погибший.