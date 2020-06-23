В Екатеринбурге лжесиловики пытались «развести» жену известного уральского лыжника
Сегодня, 15:08ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
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Жену известного уральского лыжника Ивана Алыпова, владелицу салона красоты в Екатеринбурге, пытались обмануть на деньги сотрудники лжепрокуратуры, сообщает издательство «Вечерние ведомости».
Сюжеты: Екатеринбург
Неизвестный позвонил предпринимательнице под видом сотрудника прокуратуры и сообщил, что ее ожидает выездная проверка совместно с Роспотребнадзором на предмет соблюдения санитарных норм, действующих в период режима самоизоляции.
Псевдо-силовик предложил женщине урегулировать вопрос другим способом: оплатить букеты цветов на мероприятие общей суммой на 12 тысяч рублей. После этого с ней связался курьер и сообщил, куда можно перевести деньги.
Супруга Алыпова отказалась от «услуг» мошенников, поняв, что ее пытаются «развести».
Ранее в Екатеринбурге местный житель был задержан за мошенничество. Он арендовал девять самокатов и продал их.
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