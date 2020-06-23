В Екатеринбурге лжесиловики пытались «развести» жену известного уральского лыжника

Неизвестный позвонил предпринимательнице под видом сотрудника прокуратуры и сообщил, что ее ожидает выездная проверка совместно с Роспотребнадзором на предмет соблюдения санитарных норм, действующих в период режима самоизоляции.

Псевдо-силовик предложил женщине урегулировать вопрос другим способом: оплатить букеты цветов на мероприятие общей суммой на 12 тысяч рублей. После этого с ней связался курьер и сообщил, куда можно перевести деньги.

Супруга Алыпова отказалась от «услуг» мошенников, поняв, что ее пытаются «развести».