В Екатеринбурге менеджер автосалона продал машины своих клиентов на 10,5 млн рублей

Мужчина присваивал денежные средства с продаж машин по программе «трейд-ин». Своим клиентам он предоставлял документы о занесении автомобилей в базу данных для продажи. Затем продавал полученные в распоряжение транспортные средства через различные сайты, не занося при этом информацию о машинах в базу. Клиентов, сдавших машины, обманывал, оттягивая сроки.

Мошенник работал по такой схеме в течение всего прошедшего года. Однако план оказался провальным, поскольку некоторые клиенты вычислили преступника, обнаружив на тех же интернет-площадках, что их авто уже проданы.

Потерпевшие обратились в полицию, после чего менеджер автосалона был задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

На сегодняшний день силовики продолжают поиски других пострадавших от рук злоумышленника. Полиция располагает сведениями о шести эпизодах незаконной продажи авто, ущерб по каждому из которых составил более миллиона рублей. В одном из эпизодов ущерб автовладельцу превысил 4,5 миллиона.