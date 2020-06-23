В гараж афроамериканского гонщика подкинули висельную петлю

Гонщик Даррел Уоллес подвергся расистскому оскорблению перед гонкой в Алабаме, сообщает «Советский спорт».

В гараже афроамериканца была обнаружена подкинутая висельная петля, которая в США устойчиво ассоциируется с судом Линча.

Отметим, что ранее серия NASCAR, в которой Уоллес является единственным темнокожим участником, запретила на своих этапах флаги Конфедерации.

«Мы возмущены и не можем в полной мере выразить, насколько серьезно воспринимаем этот отвратительный поступок. Мы немедленно приступили к расследованию и сделаем все возможное, чтобы определить ответственных лиц и исключить их из спорта», – говорится в заявлении организаторов.