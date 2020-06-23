В Нижнем Тагиле прокуратура просит наказать «Галамарт» после давки из-за кастрюль
В Нижнем Тагиле прокуратура Ленинского района вынесла решение по результатам проверки магазина «Галамарт» на улице Фрунзе, 56, где в конце мая произошла давка из-за кастрюль по 99 рублей, рассказал TagilCIty.ry прокурор Ленинского района Владимир Мартынов.
По словам прокурора, в действиях ответственных лиц установлено наличие административного правонарушения, а материалы направлены в Ленинский район суд для решения вопроса о привлечении к административной ответственности.
Давайте не будем торопиться с выводами. Виновное лицо установлено. Когда будет решение суда о признании вины, тогда мы расскажем о фамилиях и должностях,пояснил Мартынов.
Прокурор добавил, что выявленное нарушение относится к статье 6.3. Кодекса об Административных правонарушениях — нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Напомним, 28 мая в магазине «Галамарт» в Нижнем Тагиле из-за кастрюль по 99 рублей покупатели устроили давку. Как сообщает очевидец, в 9:00 у магазина «Галамарт» выстроилась очередь из желающих приобрести кастрюли. Когда супермаркет открылся, представитель магазина пояснил, что в наличии есть 24 кастрюли. После того, как люди попали в магазин, они начали занимать очередь, чтобы получить товар. Толпа чуть не снесла кассы вместе с кассирами. После того, как весь товар был продан, магазин опустел. Кассиры магазина, по словам очевидца, утверждают, что подобный ажиотаж у них в первый раз. После публикации данной информации в СМИ, прокуратура организовала проверку магазина.