В центре Екатеринбурга обстреляли трамвай

Трамвай стоял на остановке «Протезно-ортопедическое предприятие». На место выезжали правоохранители. В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что у одной из пассажирок врачи зафиксировали травму шеи, однако госпитализация ей не потребовалась. Также там пояснили, что выявляется характер повреждений стекла в трамвае.