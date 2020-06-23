В центре Екатеринбурга обстреляли трамвай

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В Екатеринбурге неизвестные обстреляли трамвай, у одной из пассажирок зафиксировали травму, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Трамвай стоял на остановке «Протезно-ортопедическое предприятие». На место выезжали правоохранители. В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что у одной из пассажирок врачи зафиксировали травму шеи, однако госпитализация ей не потребовалась. Также там пояснили, что выявляется характер повреждений стекла в трамвае.
Очевидцы рассказали, что предположительно стреляли из соседнего дома, а у женщины очень сильно текла кровь, но скорая быстро забрала ее.
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