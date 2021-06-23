13-летняя девочка на самокате угодила под колеса иномарки на «зебре» в Первоуральске

13-летняя девочка на самокате угодила под колеса иномарки на «зебре» в Первоуральске
13-летняя девочка на самокате угодила под колеса иномарки на «зебре» в Первоуральске
Сегодня, 08:48ПроисшествияФото: ГИБДД Первоуральска
Пересекавшая дорогу 13-летняя девочка на электросамокате угодила под колеса Mitsubishi Lancer на пешеходном переходе в Первоуральске и с травмами была госпитализирована на карете «скорой помощи».

43-летний водитель Mitsubishi сбил 13-летнюю девочку на улице Комсомольская в Первоуральске во вторник 22 июня. Школьница пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии девочка получила травмы и была доставлена в ДГБ № 9 Екатеринбурга.

По результатам освидетельствования водителя оказалось, что он был трезв.

В отношении водителя составлены административные протоколы по ст. 12.18 КоАП РФ за невыполнение требования уступить дорогу пешеходу, пользующемуся преимуществом, рассказали в ГИБДД Первоуральска Е1.

Напомним, вечером 17 июня водитель Hyundai сбил 10-летнюю девочку на самокате на улице Таганская в Екатеринбурге. Он не уступил дорогу ребенку, пересекающему проезжую часть, при повороте налево.

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