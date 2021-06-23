250 тысяч рублей перечислила «банковским работникам» сотрудница ИК Нижнего Тагила

250 тысяч рублей перечислила «банковским работникам» сотрудница ИК Нижнего Тагила
250 тысяч рублей перечислила «банковским работникам» сотрудница ИК Нижнего Тагила
Сегодня, 10:59ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
64-летняя сотрудница одной из исправительных колоний Нижнего Тагила стала жертвой мошенников. Она перечислила на счета лже-сотрудников банка 250 тысяч рублей.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонила женщина и сообщила, что она сотрудник банка, а на клиентку оформили кредит по ее паспортным данным. Однако на какую именно сумму девушка не пояснила, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

После этого неизвестная переключила звонок на следующего «сотрудника банка» по имени Роман. Он объяснил, что с карты пытаются списать денежные средства. Женщина поверила и продолжила общение дальше.

Все время «менеджер банка» консультировал клиентку и давал инструкции. В результате она через приложение банка оформила кредит. Как только средства оказались на счете Роман попросил назвать код из смс-сообщения. После этого владелица карты получила сообщение, что с ее счета списано 99 тысяч рублей.

Мужчина отключился, но перезвонил вновь и снова попросил назвать коды. Через некоторое время с карты потерпевшей было списано еще 150 тысяч рублей. «Сотрудник банка» ее успокоил, сказав, что таким образом средства переводятся на банковскую ячейку, где останутся в безопасности. Когда все операции были завершены Роман перестал выходить на связь.

Тогда женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в середине июня 2021 года стало известно о том, что 68-летний екатеринбуржец перевел мошенникам более 200 тысяч рублей. Неизвестные предложили ему заняться торговлей газом и нефтью.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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