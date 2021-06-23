70 человек напали на сотрудников ГИБДД во время их погони за нарушителем на Урале

70 человек напали на сотрудников ГИБДД во время их погони за нарушителем на Урале
70 человек напали на сотрудников ГИБДД во время их погони за нарушителем на Урале
Сегодня, 09:17ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Агрессивно настроенные люди набросились на инспекторов ГИБДД, которые пытались задержать нарушителя. Происшествие случилось вечером 18 июня.

Во время патрулирования улицы Репина возле дома № 107 инспекторы обратили внимание на автомобиль Lada Priora, пассажир и водитель которые ехали без ремней безопасности. Инспекторы жезлом потребовали остановиться, однако автомобиль лишь набрал скорость и поехал по встречной полосе улицы Викулова, пишет Е1.

Инспекторы, бросившись вслед за нарушителем, сперва ехали по Волгоградской улице, потом прибыли на парковку торгово-развлекательного центра «Радуга Парк». По словам свидетелей, водитель Lada Priora ехал с большой скоростью по встречной полосе и лишь чудом не создал аварийную ситуацию на дороге. За всё время, что сотрудники ГИБДД гнались за ним, водитель пересекал перекрёстки на красный свет, в основном он ехал по встречной полосе.

На улице Шекспира нарушитель проехал на большой скорости, а ГИБДД в этот момент перекрыли дорогу местные жители, чтобы задержать инспекторов. Водитель, бросив свой автомобиль, забежал в один из ближайших домов.

По словам одного из свидетелей инцидента, в толпе было не менее 70 человек. Инспекторы, чтобы остановить разъярённых жителей, вынули огнестрельное оружие и вызвали подкрепление.

В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что на место прибыли группа немедленного реагирования, мотобат и 5 экипажей вневедомственной охраны. Автомобиль эвакуировали на штрафную стоянку за нарушение п. 12.4 ПДД РФ (создание помех для движения других транспортных средств). В настоящее время продолжается розыск водителя.

Напомним, вечером 22 июня 2021 года в Екатеринбурге у ТЦ «Гринвич» девятиклассника избила толпа южан молодого возраста. Одного из его друзей сильно толкнул кавказец. Школьник проявил недовольство, и его тут же окружила толпа людей кавказской национальности. Пострадавший попытался вступиться за друга, но был избит агрессивными парнями. Лишь после вмешательства одного из взрослых нападавшие разбежались. Школьники вызвали полицию и отвезли пострадавшего друга в больницу. Серьёзных травм у мальчика нет.

Сюжеты:
Екатеринбург
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