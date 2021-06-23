70 человек напали на сотрудников ГИБДД во время их погони за нарушителем на Урале

Напомним, вечером 22 июня 2021 года в Екатеринбурге у ТЦ «Гринвич» девятиклассника избила толпа южан молодого возраста. Одного из его друзей сильно толкнул кавказец. Школьник проявил недовольство, и его тут же окружила толпа людей кавказской национальности. Пострадавший попытался вступиться за друга, но был избит агрессивными парнями. Лишь после вмешательства одного из взрослых нападавшие разбежались. Школьники вызвали полицию и отвезли пострадавшего друга в больницу. Серьёзных травм у мальчика нет.